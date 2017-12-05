У місті Щастя правоохоронці виявили схованку з боєприпасами. ФОТО

Співробітники СБУ спільно з оперативниками відділення поліції №1 (м. Щастя) Новоайдарського відділу поліції у напівзруйнованому гаражі в м. Щастя виявили схованку з боєприпасами.

В ході реалізації оперативної інформації, у підвалі напіврозібраного гаражу, що по вул. Донецькій м. Щастя, під грудою сміття у мішку правоохоронці виявили «закладку» з боєприпасами. Зі схованки вилучено: мінометна міна калібру 82 мм, постріл РПГ-7С, постріл ОГ-9, дев’ять гранат, три запали УЗРГМ та близько 600 набоїв різного калібру.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». Правоохоронці вживають вичерпні заходи для встановлення осіб, які підготували цей смертоносний схрон.

За матеріалами відділу комунікації поліції Луганської області