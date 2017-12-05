На Полтавщині поліція викрила злочинну групу, яка ошукала українські підприємства на 5 мільйонів гривень. ФОТО

Співробітники Слобожанського управління кіберполіції та слідчі Головного управління поліції Полтавщини під час досудового розслідування встановили причетність групи осіб до організації шахрайської схеми.

Зловмисники називалися представниками керівників місцевих органів виконавчої влади. Вони спонукали підприємства та організації різних форм власності взяти участь у благочинності на користь жертв АТО та на допомогу у лікуванні дітей воїнів АТО. Підозрюваних на чолі з організатором групи взято під варту.

Поліцейські встановили: зловмисники, обравши «жертву», телефонували їй під виглядом представників керівників місцевих органів виконавчої влади та спонукали взяти участь у благодійній діяльності. Акція, нібито, ініційована державною адміністрацією певної області та націлена на збір коштів для допомоги жертвам АТО та лікування дітей воїнів АТО. Свою діяльність від імені представників влади шахраї підтверджували розсиланням електронних листів з відповідним змістом.

У подальшому постраждалі перераховували гроші на рахунки благодійних установ, які заздалегідь були придбані у попередніх засновників та переоформлені на третіх осіб. Гроші перераховувались на рахунки банку, де один із членів групи – співробітник зазначеного банку – організовував переказ шахрайських коштів на приватні картки третіх осіб. Після цього гроші переводились у готівку спеціально підібраними особами за винагороду.

Поліцейські спільно зі службою безпеки банку встановили 120 фактів шахрайства по всій території Україні на загальну суму більше 5 мільйонів гривень.

До складу злочинної групи входило чотири особи – 26-річний організатор та його спільники - 25, 26 та 34 років. За їх місцем проживання поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків. У результаті вилучено комп'ютерну техніку, мобільні термінали, флеш-носiї iнформацii, роутери, сім-картки різних операторів та документи. Крім того, вилучено печатки та штампи фіктивних благодійних організацій, картки різних банків, на які постраждалі переказували грошові кошти, та більше 5 тисяч доларів США.

Чотирьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України.

За матеріалами слобожанського управління Департаменту кіберполіції