На Закарпатті водій вантажівки злетів у кювет

Патрульні отримали повідомлення про ДТП на трасі «Київ-Чоп», поблизу села Голубиного. На місці пригоди полісмени з’ясували, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Учасників автопригоди доставили до лікарні для надання медичної допомоги, але від госпіталізації вони відмовилися. Під час проходження огляду, лікар встановив, що водій перебуває напідпитку, що й зазначив у висновкові – 1.64 проміле.

На водія склали адміністративні матеріали згідно зі статтею 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження т.з.) та частиною 1 статті 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).