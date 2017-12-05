На Закарпатті водій вантажівки злетів у кювет

На Закарпатті водій вантажівки злетів у кювет

23:00 05.12.2017
  • На Закарпатті водій вантажівки злетів у кювет
  • На Закарпатті водій вантажівки злетів у кювет
  • На Закарпатті водій вантажівки злетів у кювет

Патрульні отримали повідомлення про ДТП на трасі «Київ-Чоп», поблизу села Голубиного. На місці пригоди полісмени з’ясували, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Учасників автопригоди доставили до лікарні для надання медичної допомоги, але від госпіталізації вони відмовилися. Під час проходження огляду, лікар встановив, що водій перебуває напідпитку, що й зазначив у висновкові – 1.64 проміле.

На водія склали адміністративні матеріали згідно зі статтею 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження т.з.) та частиною 1 статті 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

За матеріалами Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

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