У Києві затримали зловмисника, який обкрадав салони автівок. ФОТО

Раніше судимий чоловік вкрав із транспортних засобів електроінструменти та колеса. Завдяки пильності правоохоронців через кілька годин його затримали. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Подія трапилася на території Голосіївського району столиці. Протягом доби зловмисник скоїв дві крадіжки з автомобілів: 32-річний уродженець Донецької області вкрав із салонів машин «Сузукі» та «Хонда» електроінструменти та колеса.

Патрульні поліцейські помітили, як підозрілий чоловік із поспіхом завантажує в автомобіль «Рено» колеса та електроінструменти. Правоохоронці зупинили зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік причетний до двох крадіжок із автомобілів на вулиці Полковника Потєхіна та Героїв Оборони. Виявилося, зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва