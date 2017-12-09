Столичні правоохоронці виявили в одному з ангарів плантацію коноплі. ФОТО

Наркотичні рослини вирощував один із учасників наркоугрупування, діяльність якого була задокументована Службою безпеки України. Вирощування канабісу спритник налагодив у спеціально обладнаному ангарі. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Поліцейські встановили, що зловмисник родом із Черкащини, а жив на Полтавщині. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього наркотичні саджанці, які він вирощував у ангарі, де облаштував справжню плантацію.

Спільно зі працівниками прокуратури та Служби безпеки України правоохоронці затримали зловмисника та вилучили у нього близько 700 кущів конопель, які направили на експертизу.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва