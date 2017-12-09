Озброєну до зубів наркодилерку затримала поліція Київщини. ФОТО

34-річна жителька смт. Іванків Бориспільського району методом закладок збувала наркозалежним жителям марихуану.

Клієнти отримували товар у визначеному місці, попередньо перерахувавши гроші на її банківські картки. За це жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Начальник Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини Кирило Самойленко повідомив, що під час санкціонованого обшуку в будинку підозрюваної вилучили 26 пакетів сухого розфасованого наркозілля, на суму 30 тисяч гривень. Також оперативники вилучили пістолет та 50 набоів, які жінка ховала у мікрохвильовій печі.

На даний час призначені відповідні експертизи. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області