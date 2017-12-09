У Запоріжжі патрульні затримали жінку, яка викинула немовля з балкону. ФОТО

Патрульні отримали виклик, що на вулиці Бородинській з 3-го поверху скинули 5-ти місячну дитину.

На місце одразу виїхали декілька екіпажів 1 роти 3 батальйону, патрульні одразу перевірили двір будинку та прилеглу територію біля під’їзду де виявили 45-річного чоловіка, який пояснив що дитину 5-ти місяців викинули із квартири де проживає його 44-річна співмешканка.

Під час спілкування патрульні встановили, що до них в гості приблизно о 20:00 годині прийшла 39-річна разом із своєю дитиною 5 – місячною донькою, поки дитина спала у візочку в спальні вони вживали спиртні напої. Приблизно о 21:30 годині мати дитини та чоловік прийняли рішення піти до магазину для купівлі ще спиртних напоїв, залишивши в квартирі неповнолітню дитину яка спала та його співмешканку.

Коли вони повернулись через пів години та потрапивши до квартири, громадяни не чули дитини та не виявили її у візочку, почали питати у його співмешканки де дитина. Вона почала пояснювати, що дитину вони брали разом із собою до магазину і вона не знає де вона. Жінка з чоловіком одразу почали шукати малечу та почули крик та плач дитини з вулиці, а саме вийшовши на балкон побачив дитину лежачою на землі під балконом.

Вибігши на вулицю разом із мамою дитини, чоловік підняв з землі дитину, після чого викликали поліцію та швидку допомогу. Чоловік одразу передав дитину на руки матері та побіг до квартири за речами дитини. Поки мати разом з дитиною залишалась на вулиці, голосно кричала та плакала. Її крики почув сусід з першого поверху, спитав в чому справа та одразу побачивши сказав що в нього є автомобіль і він може відвезти у лікарню. Не дочекавшись своїх речей жінка сіла до автомобіля сусіда та поїхала до 9-ої лікарні.

Коли патрульні прибули на місце, одразу з чоловіком піднялись до квартири де знаходилась співмешканка, яка вчинила шкоду. Але вона на той час встигла вибігти та сховатись на 5-му поверсі, де саме її й знайшли патрульні, вона в темряві лягла всім тілом на сходовий майданчик.

Громадянка знаходилась в стані сильного алкогольного сп’яніння і почала запевняти, що вона коханка і проживає в іншій квартирі й зараз ховається. Проте їй патрульні не повірили, її співмешканець впізнав жінку.

В подальшому спілкуванні із нею патрульні встановили, що поки її співмешканець разом зі знайомою пішов до магазину, вона їх приревнувала та і дитина дуже голосно кричала, тому вона прийняла рішення її вкинути із балкона третього поверху.

Чоловіка та жінку патрульні затримали на місці. Після чого було прийнято рішення направитись до 9-ої міської лікарні, де патрульні виявили сусіда який підвозив мати з дитиною до лікарні. Дитину госпіталізували до Обласної дитячої лікарні.

На місце викликали слідчу групу Дніпровського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя