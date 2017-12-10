Учасників наркоугруповання затримали на контрабанді кокаїном. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили діяльність організованого наркоугруповання, учасники якого налагодили поставки кокаїну до України.

Оперативники спецслужби задокументували, що наркоділки з Полтавщини замовляли кокаїн в одній із країн Латинської Америки і транзитом через Євросоюз доставляли наркотик в Україну. Під час спільної операції з нідерландськими правоохоронцями співорганізатора наркобізнесу та кур’єра було затримано в аеропорту Амстердама і вилучено в них сім кілограмів кокаїну.

Одночасно у Полтаві співробітники СБ України затримали третього учасника наркоугруповання при спробі збуту двохсот грамів, раніше ввезеного кокаїну. Правоохоронці також задокументували, що ділки вирощували марихуану для подальшого продажу у Великій Британії. Оперативники спецслужби вилучили на пункті пропуску «Порубне» у Чернівецькій області три кілограми канабісу, відправленого зловмисниками через міжнародні автоперевезення та затримали ще двох співорганізаторів наркобізнесу.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБ України вилучили ще п’ять кілограмів марихуани, гранату та вогнепальну зброю з набоями.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за статтями 305, 307, 263 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ