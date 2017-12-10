У Калуші Опель насмерть збив пішохода. ФОТО

ДТП сталася у м. Калуші. Як встановили правоохоронці, близько 21 год. 46-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки «Опель Віваро», рухаючись з центру міста в сторону Івано-Франківська на одній з вулиць не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої обстановки у темну пору доби, через що допустив наїзд на 24-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Потерпілого було доставлено в Калуську ЦРЛ. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.

За матеріалами сектору комунікації Головного управління Національної поліції В Івано-Франківській області