На Дніпропетровщині затримали чоловіка за збут опію. ВІДЕО

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В ході обшуку за місцем мешкання 32-річного чоловіка поліцейські вилучили 13 г амфетаміну, 80 мл опію ацетильованого, 30 г опію екстракційного, 20 мл ангідриду оцтової кислоти та електронні ваги.

Також раніше судимий чоловік зберігав гранату РГД-5 та запал до неї. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин складає близько 65 тис. гривень. Всі вилучені предмети направлені на експертизу.

Обшук провели працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області та прокуратури за участю поліцейських спецпідрозділу «КОРД».

Цього ж дня чоловіку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Максимальна санкція статей - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровській області