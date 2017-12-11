На Луганщині правоохоронці продовжують вилучати з незаконного обігу вибухонебезпечні предмети. ФОТО

В ході проведення санкціонованого обшуку в будинку, де зареєстрований 53-річний чоловік, оперативники Лисичанського відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ виявили та вилучили кілограм пластиду, димову шашку ДМ-11, дві гранати (Ф-1, РГН) та 58 набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучене направлено на дослідження. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За інформацією Лисичанського відділу поліції