У Дніпрі поліція затримала групу осіб, причетних до скоєння квартирних крадіжок у місті. ФОТО

У Дніпрі поліція затримала групу осіб, причетних до скоєння квартирних крадіжок у місті. ФОТО

09:30 11.12.2017
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«Оперативники Новокодацького відділення поліції отримали інформацію про причетність групи чоловіків до скоєння квартирних та офісних крадіжок на території району. В ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання у чоловіків було вилучено награбоване майно: ноутбуки, плазмові телевізори, мобільні телефони. Також вони зберігали різноманітні предмети для відкриття замків. У одного з чоловіків ми вилучили пістолет з набоями» – розповів т.в.о. начальника кримінальної поліції Новокодацького відділення поліції майор поліції Андрій Кравчук.

Чоловіків доставили до Новокодацького відділення поліції. Усі вони мешканці цього ж району віком від 30 до 35 років. Зараз правоохоронці встановлюють потерпілих, які стали жертвами крадіїв.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Злодіям загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 6 років.

За матеріалами Дніпровського відділу поліції

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