На Прикарпатті BMW на пішоходному переході збило дівчинку. ФОТО

ДТП сталася на вулиці Карпатській в м. Коломия. Як встановлено правоохоронцями, близько 14 год. 43-річний коломиянин, керуючи автомобілем «BMW» неподалік загальноосвітньої школи №7 не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, через що допустив наїзд на 11-річну дівчинку-пішохода. Школярка саме в цей момент перетинала дорожню смугу на пішохідному переході. Внаслідок ДТП дівчинку госпіталізували в Коломийську дитячу районну лікарню з діагнозом: забійна рвана рана верхньої третини лівого стегна.

За матеріалами сектору комунікації Головного управління Національної поліції В Івано-Франківській області