На Харківщині поліція вилучила у чоловіка близько трьох кілограмів наркотиків. ФОТО

На Харківщині поліція вилучила у чоловіка близько трьох кілограмів наркотиків. ФОТО

11:10 11.12.2017
  • На Харківщині поліція вилучила у чоловіка близько трьох кілограмів наркотиків. ФОТО
  • На Харківщині поліція вилучила у чоловіка близько трьох кілограмів наркотиків. ФОТО

Під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння 36-річного мешканця селища Печеніги працівники Печенізького відділення поліції виявили та вилучили 19 пакетів з речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс, загальною вагою 3 кілограми. Також, вилучено 7 полімерних пляшок з рідиною коричневого кольору, схожою на концентрат з макової соломи та медичний шприц об'ємом 10 мл з речовиною, схожою на опій.

Слідчим відділенням Печенізького ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Слідчі дії тривають.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області

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