На Закарпатті затримали чотирьох підозрюваних у викраденні людини

На лінію «102» надійшло повідомлення про викрадення людини. Поліція одразу ж дала орієнтування на транспортний засіб. Працівники патрульної поліції спільно з оперативниками Ужгородського відділу поліції та ГУНП в Закарпатській області затримали автомобіль «Mercedes» на перехресті вулиць Собранецької та Закарпатської. В ній знаходилися троє жителів Мукачева віком 18, 22 та 23 років, 28-річний мешканець обласного центру Закарпаття та 29-річний викрадений ужгородець. Поліція встановила, що потерпілого заштовхали в машину із застосуванням сили, при цьому нападники використали для залякування предмет, схожий на пістолет. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 ККУ, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Крім цього, в діях підозрюваних вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 ККУ, тобто вимагання, вчинене групою осіб. Вилучену в підозрюваних зброю направлено на експертизу, слідчі визначаються з правовою кваліфікацією незаконного поводження зі зброєю.

Всіх чотирьох підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Поліція направила клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області