На Вінничині оперативники затримали викрадача вантажівки. ФОТО

До поліції за допомогою звернувся 46-річний житель смт Браїлів. Чоловік повідомив, що з території приватного підприємства викрали його вантажний автомобіль «ЗІЛ». 30-річний раніше судимий житель Жмеринського району, який три місяці тому звільнився з місць позбавлення волі, незаконно заволодів автомобілем «ЗІЛ». Перебуваючи за кермом вантажівки, нетверезий правопорушник не впорався з керування та з’їхав з дороги в кювет. Чоловік залишив автомобіль та пішов додому. Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За словами т.в.о. начальника жмеринської поліції Володимира Олексюка, через декілька годин після надходження повідомлення про злочин, викрадений транспортний засіб було знайдено неподалік районного центру в кюветі. Зловмисника, причетного до вчинення злочину, затримали ввечері того ж дня. Оперативники встановили всіх осіб, які протягом декількох днів перебували на території підприємства. Перевіривши кожного з них, поліцейські звернули увагу на 30-річного чоловіка, який три місяці тому звільнився з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за аналогічний злочин. Зібрані оперативниками та слідчими докази змусили підозрюваного через деякий час зізнатись у вчиненому злочині. Пояснив свій вчинок затриманий тим, що йому терміново потрібно було добратись у сусідній район, і кращого виходу, як викрасти автомобіль, він не зміг придумати.

Слідчим відділом поліції за даним фактом відкрито провадження за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За вчинений злочин зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області