Чоловік у Києві спробував вийти з магазину у некуплених черевиках. ФОТО

Чоловік у Києві спробував вийти з магазину у некуплених черевиках. ФОТО

20:30 11.12.2017
  • Чоловік у Києві спробував вийти з магазину у некуплених черевиках. ФОТО
  • Чоловік у Києві спробував вийти з магазину у некуплених черевиках. ФОТО
  • Чоловік у Києві спробував вийти з магазину у некуплених черевиках. ФОТО

Зловмисник вийшов із магазину, не розплатившись за товар. Його відразу зупинили поліцейські. Подія сталася у Дніпровському районі.

Працівники оперативно-пошукового відділу почули звук сигналізації, коли проходили поверхом у торгово-розважальному центрі. Правоохоронці миттєво зорієнтувалися і зупинили відвідувача, який виходив із бутіка. За хвилину стало відомо, що у магазині зловмисник передягнув черевики. Свої – старі – поставив на вітрину, а у новеньких попрямував на вихід. Взуття не мало магнітних кліпс, і зловмисник розраховував зникнути без перешкод. Але сигналізація спрацювала на приховані запобіжні смужки на товарі.

Слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіка доставили до управління поліції. Встановлено, що він - 21-річний іноземець, який приїхав в Україну кілька днів тому.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва

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