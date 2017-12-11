На Закарпатті поліцейські затримали четвірку іноземців-нелегалів. ФОТО

На посту у Нижніх Воротах працівники відділу зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з патрульними поліцейськими зупинили іномарку, в якій виявили чотирьох нелегалів.

В ході проведення загальнодержавної операції «Мігрант» на посту у Нижніх Воротах Воловецького району працівники відділу зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП спільно з патрульними поліцейськими зупинили для перевірки іномарку на словацькій реєстрації. В машині «Mazda» правоохоронці виявили чотирьох нелегалів.

При перевірці документів осіб, віком 23-43 років, поліція виявила, що вони знаходяться на території України незаконно. У двох з іноземців термін перебування на території нашої держави скінчився, двоє інших взагалі не мали права в’їжджати на її територію. Чоловіки пояснили, що їдуть додому.

Вказаних осіб поліція передала працівникам міграційної служби Воловецького району та повідомили відповідне консульсьво. Триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області