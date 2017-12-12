У Херсоні водій напідпитку спричинив ДТП

Близько 1-ї години ночі патрульні отримали виклик про нетверезого водія. Заявниця повідомляла, що її чоловік вжив спиртне та поїхав з дому на автомобілі Geely MK до одного з розважальних закладів на вулиці Миру. Інспектори помітили транспортний засіб у вказаному місці. Автомобіль рухався вулицею з вимкненим світлом фар. На очах у поліцейських Geely MK здійснив наїзд на припаркований автомобіль ГАЗ-3110 і зупинився. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Під час спілкування у водія Geely MK патрульні дійсно помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці та висловив бажання проїхати до медичного закладу. Однак там у встановленому законом порядку чоловік теж відмовився від проходження відповідного огляду. На 30-річного херсонця інспектори склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик.