У Харкові викрили чоловіка у незаконному зберіганні зброї. ФОТО

У ході проведення огляду сараю поліцейські Новобаварського району виявили та вилучили два предмети, схожих на револьвер, більше 900 патронів, гільзи та пулі.

До Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора «102» про побутову сварку в родині, яка мешкає по провулку Ново-Баварському.

На місце події виїхали працівники патрульної поліції та поліцейські Новобаварського відділу поліції. В будинку поліцейські виявили 38-річну жінку. Вона повідомила, що тілесні ушкодження їй спричинив 39-річний чоловік. Жінку госпіталізували до лікарні. Під час перебування поліцейських за вказаною адресою до них звернулася родичка потерпілої і повідомила, що у сараї знаходиться зброя.

У приміщенні поліцейські виявили та вилучили два предмети, схожі на револьвер, металеву коробку з патронами у кількості 839 штук, 13 гільз, 11 куль та полімерну коробку зі 109 патронами і магазином.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачаєпокарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області