На Вінниччині затримали громадянина Молдови, який вчинив розбійний напад на працівницю кафе. ФОТО

Працівники Томашпільської поліції спільно з прикордонниками затримали громадянина Молдови, який у смт Вапнярка вчинив розбійний напад на працівницю місцевого кафе. Програвши гроші, зловмисник побив працівницю закладу та забрав з каси близько 8 000 гривень. Затримали правоохоронці підозрюваного, коли він намагався перетнути кордон.

Близько четвертої ранку до Томашпільського відділення поліції звернулась 22-річна жителька смт Вапнярка. Жінка повідомила, що у місцевому кафе, де вона працює, на неї напав чоловік. Він її побив, забрав з каси гроші та мобільний телефон. Потерпіла з закритою черепно-мозковою травмою та забоями обличчя була доставлена у лікарню. Як розповів начальник Томашпільської поліції Ярослав Марченко, особу, причетну до цього злочину, поліцейські спільно з прикордонниками затримали у Ямпільському районі. 22-річний правопорушник, який має судимість за вчинення крадіжок, намагався виїхати у Молдову. Як з’ясувалося, на злочин він наважився через програш грошей. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 КК України (розбій). Затриманий знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення такого злочину йому загрожує до 6 років ув’язнення.

За матеріалами відділу комунікації ГУНП у Вінницькій області