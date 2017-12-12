На Харківщині поліцейські затримали трьох чоловіків за скоєння розбою

На Харківщині поліцейські затримали трьох чоловіків за скоєння розбою

12:00 12.12.2017
  • На Харківщині поліцейські затримали трьох чоловіків за скоєння розбою
  • На Харківщині поліцейські затримали трьох чоловіків за скоєння розбою
  • На Харківщині поліцейські затримали трьох чоловіків за скоєння розбою
Відео

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно із колегами із Вовчанської поліції здійснили великий обсяг роботи щодо пошуку та затримання злодіїв. В результаті проведених заходів через кілька місяців оперативники вийшли на їх слід. Нападниками виявилися мешканці міста Харкова - 30, 24, 19 років. В балаклавах на обличчях вони в проникли до житла потерпілого, під загрозами застосування пістолету-револьверу зв’язали його, побили та відібрали 450 гривень. У молодиків поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до скоєння злочину - пістолет-револьвер, камуфльований одяг, балаклави, пластикові хомути.

За словами начальника Вовчанського відділу поліції Сергія Човпана, за даним фактом слідчим проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Зловмисників заарештовано, їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Зараз поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально
22.11.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО
10.11.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Масові протести у Києві - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.