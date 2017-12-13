На Житомирщині сталася смертельна ДТП за участі шкільного автобуса та BMW. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 111 км автодороги Виступовичі-Житомир, поблизу с. Веселівки Коростенського району. За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля «БМВ-520», рухаючись у напрямку м. Коростеня, не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автобусом «ТАТА БАЗ». В автобусі на момент ДТП знаходилось 16 дітей різного віку та 28-річна вчителька місцевої школи. Їі з тілесними ушкодженнями було доставлено до хірургічного відділення лікарні. Дітям надано медичну допомогу на місці без госпіталізації. Згодом 4 дітей, віком 8, 11, 14 та 15 років, додатково звернулись за медичної допомогою: у них діагностовано забої різних частин тіла та призначено амбулаторне лікування. Керманич «БМВ», житель обласного центру, від отриманих травм загинув на місці пригоди. На місці події працювали слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.

За матеріалами відділу комунікації поліції Житомирської області