На Запоріжжі поліцейські затримали двох розбійників, що грабували пенсіонерів
На Запоріжжі поліцейські затримали двох розбійників, що грабували пенсіонерів
Працівники поліції затримали зловмисників, які проникли до будинку та під загрозою застосування ножа пограбували пенсіонера у Гуляйполі. 11 грудня близько 03:30 у місті Гуляйполе невідомі, зламавши вікно, проникли добудинку 80-річного чоловіка та, погрожуючи ножем, відкрито заволоділи майном. Вжитими заходами працівники карного розшуку встановили особи підозрюваних. Ними виявились 29-річний та 39-річний раніше засуджені місцеві мешканці.
На сьогодні зловмисникам повідомлено про підозру. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
За матеріалами відділу комунікації поліції Запорізької області