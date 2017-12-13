На Запоріжжі поліцейські затримали двох розбійників, що грабували пенсіонерів

На Запоріжжі поліцейські затримали двох розбійників, що грабували пенсіонерів

12:10 13.12.2017
  • На Запоріжжі поліцейські затримали двох розбійників, що грабували пенсіонерів
  • На Запоріжжі поліцейські затримали двох розбійників, що грабували пенсіонерів

Працівники поліції затримали зловмисників, які проникли до будинку та під загрозою застосування ножа пограбували пенсіонера у Гуляйполі. 11 грудня близько 03:30 у місті Гуляйполе невідомі, зламавши вікно, проникли добудинку 80-річного чоловіка та, погрожуючи ножем, відкрито заволоділи майном. Вжитими заходами працівники карного розшуку встановили особи підозрюваних. Ними виявились 29-річний та 39-річний раніше засуджені місцеві мешканці.

На сьогодні зловмисникам повідомлено про підозру. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Запорізької області

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