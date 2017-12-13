View the full image На Львівщині затримали міського голову, який пропонував поліцейським 2 тисячі доларів хабара

View the full image На Львівщині затримали міського голову, який пропонував поліцейським 2 тисячі доларів хабара



За вказану суму коштів міський голова хотів «домовитися» із оперативниками Управління захисту економіки про закриття кримінального провадження щодо розкрадання бюджетних коштів у процесі проведення закупівлі. Затримали правопорушника працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого управління обласної поліції та прокуратури області. Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції викрили факт розкрадання бюджетних коштів під час здійснення державних закупівель. Однією з міських рад було придбано у комерційної структури сміттєзбиральну техніку за вартістю, завищеною на 295 тисяч гривень. Крім того, вона не відповідала вимогам тендерної документації. Слідчим відділом обласної прокуратури було відкрито кримінальне провадження та встановлено осіб, причетних до цього злочину. З метою закриття кримінального провадження та уникнення кримінальної відповідальності міський голова запропонував працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди. За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчим управління ГУНП у Львівській області було відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання правопорушника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Стаття 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, в межах якої проводилося затримання, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами департаменту захисту економіки Національної поліції України