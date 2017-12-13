У Києві поліція затримала групу шахраїв при спробі незаконно продати квартиру

Зловмисники із використанням підроблених документів спробували заволодіти 45000 доларів США за 3-кімнатне помешкання у середмісті столиці. Історія розпочалася зі звернення до Шевченківського управління поліції 20-річного киянина щодо зникнення його 49-річного батька – власника трикімнатного житла на вулиці Саксаганського. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України із додатковою кваліфікацією - зникнення безвісті. За словами сина, розшукуваний вів асоціальний спосіб життя, часто вживав алкогольних напої. У помешканні, крім батька, були прописані його колишня дружина та неповнолітній син, але жінка із дитиною жили в іншому місті. Враховуючи ці обставини, раніше чоловік свою домівку не залишав. Дуже швидко правоохоронці встановили, що розшукуваний не зник, а його таємно забрав племінник із товаришами, але чоловіки не розповіли про цей факт найближчим родичам киянина. «Проаналізувавши всі зібрані матеріали, працівники поліції зробили висновок про умисел зловмисників щодо заволодіння квартирою «зниклого безвісті». Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та розпочали оперативні і слідчі дії для документування правопорушення», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. Зрештою поліцейські зупинили оборудку чотирьох зловмисників в офісі нотаріуса після підписання договору продажу трикімнатної квартири на вулиці Саксаганського за 45000 доларів США. Правоохоронці вилучили гроші та підроблені документи: довідку про зареєстрованих у квартирі осіб, у якій значилося, що неповнолітніх у помешканні не зареєстровано, і фальшивий паспорт власника помешкання (свій він давно втратив, а звертатися за новим до міграційної служби зловмисники не могли, оскільки чоловік офіційно перебував у розшуку. Попередньо встановлено, що організатором продажі квартири виступив 27-річний уродженець Одеської області. Крім 36-річного племінника – одесита, активно брали участь оборудці і його 45-річний земляк та 32-річний уродженець Житомирської області. Власник квартири плутається у показах і погано розуміє ситуацію. Тепер ним опікується син. Після проведення усіх слідчих дій правоохоронці визначать роль кожного із учасників групи. За Кримінальним кодексом України їм загрожує до дванадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва