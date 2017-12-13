На Прикарпатті внаслідок автопригоди загинула 28-річна пасажирка. ФОТО

На Прикарпатті внаслідок автопригоди загинула 28-річна пасажирка. ФОТО

19:00 13.12.2017
  • На Прикарпатті внаслідок автопригоди загинула 28-річна пасажирка. ФОТО
  • На Прикарпатті внаслідок автопригоди загинула 28-річна пасажирка. ФОТО
  • На Прикарпатті внаслідок автопригоди загинула 28-річна пасажирка. ФОТО
  • На Прикарпатті внаслідок автопригоди загинула 28-річна пасажирка. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася в смт. Ланчин Надвірнянського району.

Як наразі встановлено правоохоронцями напередодні, 29-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем марки "Форд" не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини дороги та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок ДТП 28-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події .

За фактом дорожньо-транспортної події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами Сектора комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

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