Чоловік на Прикарпатті вбив свого товариша сокирою. ФОТО

До Верховинського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя району про те, що в с. Буковець, Верховинського району на узбіччі дороги, він виявив місцевого жителя без ознак життя із явними тілесними ушкодженнями.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи було встановлено, що 41-річний потерпілий перебував за місцем проживання свого 33-річного товариша. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, в ході якого господар наніс гостю декілька ударів сокирою в область голови та тіла, спричинивши йому десять рублених ран голови та передньої частини грудної клітки, від яких потерпілий помер на місці.

Після того, зловмисник намагаючись приховати сліди скоєного кримінального правопорушення, переніс труп із будинку на проїжджу частину дороги, а свій одяг знищив шляхом його спалення у своєму житловому будинку.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

У кримінальному провадженні призначено ряд криміналістичних, імунологічних та біологічних експертиз. Триває слідство.

За матеріалами Сектора комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області