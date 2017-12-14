На Харківщині на силовій підстанції сталося загоряння. ФОТО

Загоряння в електрошафі силової тягової підстанції «Шпаківка» сталося неподалік селища Солоницівка. За адресою виїжджали працівники Дергачівського відділу поліції. Попередньо встановлено, що причиною пожежі поблизу залізничної колії стало замикання електропроводки. Вогнем було охоплено площу близько 20 кв. метрів. На момент локалізації пожежі, приблизно на дві години працівники «Харківобленерго» вимикали світло в селищах Солоницівка, Пересічне, Подвірки і селі Гаврилівка. Рух електропотягу сполученням «Харків-Золочів» по прибуттю на кінцеву зупинку ненадовго був призупинений. Інші потяги прямували без зупинок за своїми маршрутами. Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень Дергачівського відділу поліції. Перевірка за даним фактом триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області