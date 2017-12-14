Дніпровські патрульні притягнули до відповідальності нетверезих батьків трирічного малюка. ФОТО

На вулиці Січових стрільців, перехожі помітили напівлежачих чоловіка та жінку, навколо яких бігав малюк. Громадяни зателефонували на 102, адже дорослі не звертали на дитину увагу та мали ознаки сп'яніння. Прибувши на місце виклику, патрульні побачили на пішохідній зоні осіб із сильним алкогольним сп'янінням. Поруч із ними знаходився хлопчик. Чоловік поводився агресивно, погрожував охоронцям порядку, лаявся. Щоб вгамувати нетверезого, інспектори надягли на нього кайданки. Натомість жінка плакала, її одяг був у крові. Зі слів чоловіка, виявилося, що трирічний хлопчик їхній син.

Патрульні доставили осіб до Шевченківського відділку поліції. Там на них склали постанову за ст. 178 КУпАП (Розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та поява у п'яному вигляді). Дитину передали медпрацівникам і сповістили про подію представників ювенальної превенції.