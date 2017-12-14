На Донеччині був скоєний напад на мера міста Білозерське

На Донеччині був скоєний напад на мера міста Білозерське

12:05 14.12.2017
  • На Донеччині був скоєний напад на мера міста Білозерське
  • На Донеччині був скоєний напад на мера міста Білозерське

В Добропільське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує голові Білозерської міської ради. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що біля будівлі міськради 61-річний місцевий мешканець здійснив постріл з вогнепальної зброї під ноги меру міста. Правопорушник затриманий, в нього вилучено обріз мисливської рушниці та гранату РГД-5. Обставини події встановлюються, після чого діям нападника буде надано правову кваліфікацію.

За матеріалами Покровського відділу поліції Донецької області

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