У Рівному чоловіку підпалили будинок та автомобіль

Близько другої години ночі в поліцію надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хліборобів.

Поліцейські встановили, що сталося загоряння житлового будинку та автомобіля «Mercedes-Benz GL 500», які належать 40-річному рівнянину. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем автомобіль знищено повністю, у будинку, де перебував лише власник, пошкоджені стіни та двері.

За попередньою інформацією, причина пожежі — підпал. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області