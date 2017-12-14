У Рівному чоловіку підпалили будинок та автомобіль

У Рівному чоловіку підпалили будинок та автомобіль

19:00 14.12.2017
  • У Рівному чоловіку підпалили будинок та автомобіль
  • У Рівному чоловіку підпалили будинок та автомобіль

Близько другої години ночі в поліцію надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хліборобів.

Поліцейські встановили, що сталося загоряння житлового будинку та автомобіля «Mercedes-Benz GL 500», які належать 40-річному рівнянину. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем автомобіль знищено повністю, у будинку, де перебував лише власник, пошкоджені стіни та двері.

За попередньою інформацією, причина пожежі — підпал. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

За матеріалами відділу комунікації поліції Рівненської області

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