У Києві поліцейські викрили ще 19 гральних закладів. ФОТО

Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та прокуратури м. Києва провели санкціоновані обшуки в Голосіївському, Святошинському, Деснянському та Шевченківському районах столиці. Вилучили понад 500 одиниць грального обладнання.

Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі прокуратури м. Києва провели заходи з протидії гральному бізнесу та припинили діяльність 12 підпільних закладів. Вони знаходилися в Деснянському, Святошинському та Шевченківському районах столиці та працювали під вивісками оператора лотерей. У деяких гральних залах існувала так звана «VIP-зона» для постійних гравців.

Крім того, працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та Голосіївського Управління поліції провели санкціоновані обшуки ще в 7-х гральних закладах.

Всі приміщення були обладнанні комп’ютерною технікою, на якій, за допомогою введення цифрового коду, гравці намагалися «зірвати» «джек-пот». На випадок появи «небажаних візитерів», «касу» час від часу забирав кур’єр, приміщення по периметру були обладнані камерами. Крім того, у разі великої кількості гравців, на вулиці виставляли «спостережний пост», який завчасно міг попередити про появу поліцейських.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 503 одиниці грального обладнання, понад 37 тисяч гривень, «чорнові» записи. Також поліцейські склали на гравців адміністративні протоколи за ст. 181 (Азартні ігри) КУпАП.

Упродовж двох тижнів працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та прокуратури припинили діяльність 46 гральних закладів, що маскувалися під оператора лотерей, вилучили 1932 одиниці грального обладнання та понад 280 тисяч гривень. Загальна вартість вилученої техніки становить понад 4 мільйона гривень.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України