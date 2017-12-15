На Донеччині затримано хлопця, що жорстоко вбив і згвалтував неповнолітню дівчину

Слідчим обласного главку поліції зібрано достатню доказову базу провини хлопця, причетного до смерті неповнолітньої мешканки села Андріївка (Волноваський район). Досудове розслідування, розпочате за ст.115 «Умисне вбивство» та ст.152 «Згвалтування» Кримінального кодексу України, завершено. Робота правоохоронців розпочалася, коли до поліції з повідомленням про зникнення 13-річної школярки звернулася схвильована матір. Жінка поговорила з донькою телефоном, а вже за півгодини мобільний дівчинки мовчав. Всю ніч правоохоронці відпрацьовували селище, аби вийти на слід без вісти зниклої, а ближче до ранку було виявлено її тіло – дитина не дійшла дому буквально 300 метрів. Експерти виявили на трупі ознаки насильницької смерті та згвалтування. Проведений ряд експертиз лише підтвердив попередні висновки. Розшуковці затримали хлопця, підозрюваного у вчиненні жорстокого злочину. Ним виявився теж неповнолітній мешканець Андріївки. Під час подальших слідчих дій фігурант вину свою повністю визнав. Він розповів про обставини вчиненого злочину, деталі спричинення тілесних ушкоджень потерпілій, місце, куди він викинув її мобільний телефон, місце в стічній ямі покинутої будівлі, куди він викинув свої речі. Ці речі в подальшому були вилучені зі слідами крові. Під час досудового розслідування його провина повністю підтвердилася показами свідків та матеріалами проведених експертиз.

Наразі кримінальне провадження, відкрите за ст.152 ч.4 «Згвалтуваннямалолітнього» та ст.115 п.2, 9 «Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене з метою приховати інший злочин» Кримінального кодексу України, направлено на розгляд та прийняття відповідного законного рішення до суду.

За матеріалами відділу комунікації поліції Донецької області