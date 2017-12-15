В Кривому Розі внаслідок пожежі в квартирі загинув 36-ти річний чоловік

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Нєдєліна міста Кривий Ріг. На гасіння пожежі було направлено рятувальників 17 державної пожежно-рятувальної частини міста. Прибувши на місце вогнеборці встановили, що пожежа виникла в квартирі на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Оцінивши обстановку, фахівці Служби порятунку у складі ланки газодимозахисної служби приступили до рятування людей та гасіння пожежі. Таким чином, в ході ліквідації пожежі рятувальниками було врятовано із задимленого середовища вище розташованих поверхів 5 осіб, двоє з яких – діти. Так, 10-ти річного хлопчика було врятовано з третього поверху через вікно за допомогою пожежно-рятувальної трьохколінної драбини, інших чотирьох осіб, а саме – чоловіка і жінку похилого віку та молоду маму з малою дитиною, рятувальники врятували вивівши їх на свіже повітря сходовою клітиною. Усі врятовані від госпіталізації відмовилися. Також, на місці пожежі було виявлено тіло загиблого господаря квартири – чоловіка 1981 року народження. Тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення достовірної причини смерті. Площа пожежі склала 35 м2. Вогонь пошкодив домашнє майно в квартирі. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Всього на ліквідацію пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу 17 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.