У Херсоні поліція зупинила нетверезого водія без документів. ФОТО

У Херсоні поліція зупинила нетверезого водія без документів. ФОТО

13:00 15.12.2017
  • У Херсоні поліція зупинила нетверезого водія без документів. ФОТО
  • У Херсоні поліція зупинила нетверезого водія без документів. ФОТО
  • У Херсоні поліція зупинила нетверезого водія без документів. ФОТО

Автомобіль Ford Sierra, у якого не підсвічувався задній державний номерний знак, помітили патрульні вчора близько 22-ї години на проспекті Ушакова. Інспектори вирішили його зупинити. Під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Той не визнав, що вживав спиртне, й у встановленому законом порядку відмовився проходити огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці та проїхати до медичного закладу. Також чоловік не мав при собі водійського посвідчення. На нього патрульні склали адмінматеріали за ст. 126 (Керування без відповідних документів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик.

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