У Києві правоохоронці затримали автоугонщика

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До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про зникнення автомобіля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, правоохоронці з’ясували, що до салону зловмисник проник шляхом підбору ключа. Далі за допомогою буксирного тросу причепив автомобіль до іншого та поїхав. «Ми встановили, що до угону автомобіля причетний 28-річний киянин, який має непогашену судимість за аналогічні злочини. Його затримали та доставили до управління поліції, а автомобіль повернули власникові. Під час допиту слідчі отримали інформацію про причетність фігуранта до викрадення ще одного автомобіля, місцезнаходження якого встановлюється», - зазначив Владислав Іщенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортний засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.