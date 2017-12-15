На Донеччині суддю та адвоката викрили на хабарях

Правоохоронці задокументували декілька фактів одержання правопорушниками неправомірної вигоди. Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції та детективи НАБУ затримали їх під час одержання хабара.

Правоохоронці з’ясували, що голова одного з міських судів спільно з адвокатом налагодили злочинну корупційну схему. Неправомірну вигоду вимагали та одержували за закриття адміністративних проваджень. Як результат правопорушникам вдавалося уникнути відповідальності.

Оперативники Управління захисту економіки в Донецькій області Нацполіції, детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задокументували декілька фактів корупційної діяльності. Гроші, отримані адвокатом та головою суду у якості хабара, в подальшому розподіляли між собою.

Так, голову суду та адвоката затримали під час одержання чергового хабара. 8 тисяч гривень за закриття адміністративного провадження та повернення вилученого товару. На даний час проводяться процесуальні заходи.

Обох затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами Департаменту захисту економіки Національної поліції України