На Донеччині за підтримки поліції торгували наркотиками. ФОТО

Стійка злочинна група з числа 17 цивільних осіб постачала і збувала наркотичні засоби та психотропні речовини на території Торецька та в’язням виправної колонії. Сприяли наркодилерам окремі працівники місцевої поліції, зокрема – і керівної ланки. Під час спецоперації внутрішньої безпеки Національної поліції, СБУ та військової прокуратури проведено результативні обшуки, чотирьом фігурантам вже оголошено підозру.

У жовтні 2017 року оперативники Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції України отримали інформацію щодо діяльності стійкого злочинного угрупування. Його члени постачали і збували наркотичні засобів та психотропні речовини у великих обсягах на території міста Торецьк.

Попри це, місцева поліція не вживала необхідних заходів реагування на цю діяльність. Відомості були спрямовані до військової прокуратури сил АТО.

Працівники прокуратури за викритим фатом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а також за ч.3 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Крім того, прокуратурою було створено слідчо-оперативну групу з числа оперативників внутрішньої безпеки поліції та Управління Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи з чітким розподілом обов’язків входили 17 місцевих мешканців. Зловмисники налагодили постачання до Донецької області прекурсорів, трамадолу та ефінів, а потім готовий «товар» збували наркозалежним. Серед клієнтів наркодилерів були і засуджені, які відбували покарання у Торецькій виправній колонії №2.

Також члени слідчо-оперативної групи з’ясували, що «покривали» діяльність членів ОЗГ, а також «усували» конкурентів по «бізнесу» окремі співробітники поліції Торецька. Серед них – і працівники керівної ланки місцевої поліції. За свою «співпрацю» ці поліцейські систематично отримували від наркоділків значні суми.

Спільними діями оперативників Донецького УДВБ НПУ, СБУ та слідчих військової прокуратури було проведено понад 30 санкціонованих обшуків. Вони проводилися за місцем мешкання фігурантів злочинної групи, на адресах виготовлення та збуту наркотиків, а також – у службових кабінетах причетних до злочинної діяльності працівників поліції Торецька.

Під час заходів у викритих поліцейських виявлено і вилучено 5 гранат ГРД-5, 130 патронів різного калібру, прекурсори, а також готівка: 2 тисячі доларів США, 34,5 тисячі гривень, та банківська картка зі 128 тисячами гривень.

Під час обшуків у «рядових» учасників злочинної групи вилучено різні наркотичні засоби та психотропні речовини. Такі ж дії правоохоронці провели і за місцем проживання керівників ОЗГ. У них виявили і вилучили канабіс, шприци з нарковімсною рідиною, гранати ГРД-5, гроші, а також контрафактну каву і цигарки виробництва так званої «ДНР», які передавалися в’язням колонії.

На теперішній час слідчими військової прокуратури уже затримано в порядку ст.208 КПК України чотирьох фігурантів цієї справи, серед яких – і працівник поліції. Усім чотирьом повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 КК України. Тривають подальші процесуальні дії щодо обрання їм міри запобіжного заходу, а також притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників наркобізнесу, зокрема – і викритих поліцейських.

За матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України