П'яний чоловік на Вінниччині кинув гранату у будинок своєї колишньої. ФОТО

41-річний житель села Бондурівка вирішив налякати свою колишню співмешканку та її чоловіка та кинув бойову гранату у їхній будинок. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступені важкості. За вчинення замаху на вбивство затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Третього грудня до чергової частини Немирівського відділу поліції звернувся сільський голова села Бондурівка та повідомив, що в одному з будинків вибухнула граната. Господар та його співмешканка отримали тілесні ушкодження.

Як розповів начальник немирівської поліції Олександр Король, відразу після отримання повідомлення про вибух на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліц ії та спеціалісти вибухотехнічного відділу.

Правоохоронці встановили, що правопорушник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов додому до 42-річного односельчанина, з яким проживає його колишня співмешканка.

Виник конфлікт, в ході якого гість дістав гранату, попередньо Ф1, та кинув її у кімнату, де перебувала 42-річна потерпіла та господар будинку. Поліцейські затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час проведення обшуку у його будинку інших боєприпасів виявлено не було.

Зі слів затриманого, він хотів налякати жінку, але після того як витягнув чеку з гранати, сам злякався і кинув її у будинку.

Рештки вибухового предмета вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ст. 15 та ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України ( замах на умисне вбивство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами відділу комунікації поліції Вінницької області