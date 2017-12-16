На Житомирщині чоловік налагодив аферу, яка спрацьовувала по всій Україні. ФОТО

Розшуківці Житомирського відділу поліції затримали шахрая, який діяв по всій Україні. Його спільник був затриманий у м. Луцьку під час спроби отримати у відділенні поштової служби товар вартістю 200 тисяч гривень за допомогою підроблених документів. Організаторові афер загрожує до 8 років ув’язнення.

За попередніми даними, підозрюваний відпрацював кілька схем шахрайств, за допомогою яких отримав прибуток у сумі понад мільйон гривень, фактично ніде не працюючи.

«Чоловік через інтернет-мережу підшукував клієнтів, укладав з ними домовленості про купівлю товару, наприклад гіроскутерів, як в останньому випадку, та просив надіслати його через поштову службу, – розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – У відділенні через третю особу, якій надавав підроблені документи ніби власника товару, отримував його, сплачуючи по накладній лише за доставку».

Чоловік причетний до цілої низки подібних афер, діяв досить обережно, щоразу залучаючи до отримання товару за підробленими документами іншу особу, яку у деталі своєї оборудки не посвячував.

Після реалізації чергової схеми розшуківці карного розшуку Житомирського відділу поліції затримали одного з таких виконавців у Луцьку, куди той прибув за товаром.

«Ще за кілька днів у м. Житомирі за місцем тимчасового проживання і був затриманий підозрюваний, 28-річний уродженець Червоноармійського району Житомирщини. Нами розслідується 3 факти подібних шахрайств, однак у нас є інформація, що подібні схеми він реалізовував і в Києві, Одесі, Харкові, Львові, Умані, Чернівцях та інших містах України», – продовжує Михайло Сорока.

З серпня 2016 року чоловік розшукувався Сарненським відділом поліції Рівненщини за низку шахрайств з використанням підроблених документів.

Чоловікові, як і його спільникові, оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство), ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання про обрання відносно організатора запобіжного заходу.

За матеріалами відділу комунікації поліції Житомирської області