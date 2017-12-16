На Львівщині в автопригоді при зіткненні з «МАН» загинув водій "Опеля". ФОТО

На Львівщині в автопригоді при зіткненні з «МАН» загинув водій "Опеля". ФОТО

08:00 16.12.2017
  • На Львівщині в автопригоді при зіткненні з «МАН» загинув водій "Опеля". ФОТО
  • На Львівщині в автопригоді при зіткненні з «МАН» загинув водій "Опеля". ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18.45 на вулиці Об’їзній у місті Золочів. Сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» під керуванням 37-річного львів’янина з автомобілем «Опель Астра», яким керував 60-річний мешканець міста Золочів. Від отриманих травм водій «Опеля» помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

За матеріалами відділу комунікації поліції Львівської області

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