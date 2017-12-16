На Вінничині рятувальники ліквідували загорання у житловому будинку. ФОТО

На Вінничині рятувальники ліквідували загорання у житловому будинку. ФОТО

14:00 16.12.2017
  • На Вінничині рятувальники ліквідували загорання у житловому будинку. ФОТО
  • На Вінничині рятувальники ліквідували загорання у житловому будинку. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Гнівань Тиврівського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. До місця виклику одразу було направлено відділення чергового караулу ДПРЧ-6 м. Гнівань. Внаслідок загорання вогнем знищено меблі та внутрішнє оздоблення стін на площі 10 кв.м. До ліквідації надзвичайної події від ДСНС залучалося 5 чоловік особового складу та один спецавтомобіль. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Вінницькій області

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