У Дніпрі поліція затримала трьох чоловіків за підозрою у викраденні людини. ФОТО

У листопаді цього року вони позбавили волі мешканця Дніпра та вимагали у його родичів гроші за повернення. Після того, як потерпілого відпустили, він звернувся до поліції. Оперативники швидко встановили та затримали зловмисників. Під час обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено пістолети, гвинтівку, вибухові пристрої, запали до гранат, інші речові докази, а також наркотичні речовини. Підозрювані – жителі м. Дніпро, 33, 34 та 39 років. Встановлено, що вони викрали та утримували 30-річного місцевого мешканця, наносили йому тілесні ушкодження, вимагаючи від його родичів грошові кошти. Після того, як їхні вимоги були виконані, потерпілого відпустили, проте він одразу звернувся до поліції. Поліцейські встановили особи зловмисників та зібрали доказову базу їхньої протиправної діяльності. В рамках відкритого кримінального провадження за місцями їхнього мешкання та в автомобілях працівниками відділу кримінальної поліції м. Дніпра проведено обшуки. У результаті оперативники виявили 3 пістолети, гвинтівку, 2 вибухові пристрої, майже 170 набоїв, 2 запали до гранат, набір ключів, печатки, документи на сторонніх осіб, пакети з речовинами, схожими на метамфетамін і марихуану тощо.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за фактами вилучення зброї та наркотиків.

За матеріалами відділу комунікації поліції Дніпропетровської області