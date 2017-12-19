На Прикарпатті поліція затримала групу осіб за підозрою у скоєнні понад 10 квартирних крадіжок по області

Оперативні працівники поліції в Івано-Франківській області разом зі співробітниками Калуського, Коломийського та Долинського відділів поліції затримали чотирьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні злочинів в різних районах Івано-Франківської області. Так, з серпня по грудень поточного року до правоохоронців Івано-Франківської області надходили заяви від громадян про крадіжки з їхніх осель. Працівниками вживалися заходи з розкриття цих злочинів. Встановлено, що зловмисники потрапляли до квартир потерпілих шляхом пошкодження замків вхідних дверей. З помешкань викрадали комп’ютерну, побутову, цифрову техніку, золоті та срібні вироби, гроші, предмети одягу тощо. В одному із сіл Тисменицького району в ході проведення оперативних заходів правоохоронцями було затримано трьох підозрюваних, які переміщалися на автомобілі марки «Шкода Фабіа». Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено ряд викрадених речей. Зловмисниками виявились 28-річний франківчанин, 32-річний житель Калуша та 45-річний уродженець Грузії. Через декілька годин в Калуші було затримано ще одного спільника злочинної групи – 27-річного калушанина. Двоє із затриманих – раніше судимі за аналогічні злочини. Наразі їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за вчинення злочинів та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 3 до 6 років.

За матеріалами сектору комунікації поліції в Івано-Франківській області