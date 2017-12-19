На Луганщині поліцейські виявили автомобіль, який значився у розшуку. ФОТО

На Луганщині поліцейські виявили автомобіль, який значився у розшуку. ФОТО

16:00 19.12.2017
  • На Луганщині поліцейські виявили автомобіль, який значився у розшуку. ФОТО
  • На Луганщині поліцейські виявили автомобіль, який значився у розшуку. ФОТО
  • На Луганщині поліцейські виявили автомобіль, який значився у розшуку. ФОТО

Поліцейські роти №3 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області, під час несення служби на блокпосту № 6 м. Сватове, зупинили автомобіль «Mitsubishi-L300» з причепом, під керуванням 31-річного мешканця Білокуракинького району, який транспортував автомобіль «Chevrolet-Captiva» без державного номерного знаку. Перевіривши «Chevrolet» за наявними базами поліції, правоохоронці з’ясували, що зазначений автомобіль значиться у розшуку з серпня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України. А саме, невідомі особи озброєні автоматичною зброєю незаконно заволоділи автівкою з подвір’я будинку у Краснодонському районі. На місце події інспектори викликали слідчих Сватівського відділу поліції. Про затримання транспортного засобу повідомлено ініціаторові розшуку.

За інформацією відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в Луганській області

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