View the full image У Харкові нетверезий чоловік викрав маршрутку. ВІДЕО

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Знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, правопорушник заволодів автобусом на зупинці громадського транспорту. Після чого, не впоравшись з керуванням, чоловік скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про зникнення транспортного засобу правоохоронцям повідомив водій. В ході проведених заходів працівники патрульної поліції та оперуповноважені Основ’янського відділу поліції викрили у скоєному 37-річного чоловіка. Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний скористався відсутністю водія, сів за кермо та поїхав у бік станції метро «Палац Спорту». Не впоравшись з керуванням, чоловік в’їхав у автомобіль. Після чого зловмисник був затриманий правоохоронцями. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами відділу комунікації поліції Харківської області