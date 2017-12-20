На Донеччині через обстріли з непідконтрольної території горіли житлові будинки. ФОТО

На телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Новолуганське Бахмутського району Донецької області стався артилерійський обстріл, в результаті якого загорілися житлові будинки. За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 8-го Державного пожежно-рятувального загону. Бійці ДСНС, які прибули на місце події, з’ясували, що горіння відбувається на території 5-ох житлових будинків на вул. Мічуріна та Східна. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі. Під час проведення розвідки на подвір’ї одного з будинків рятувальники виявили жінку зі слідами термічних опіків на тілі. Постраждалу було госпіталізовано до опікового відділення Маріупольської лікарні №1 із попереднім діагнозом – опіки І-ІІІ ступеня на площі 30 %, отруєння чадним газом, токсична кома у важкому стані. В результаті пожеж знищено покрівля та перекриття житлових будинків на загальній площі 210 кв. м, покрівля та перекриття двох гаражів на загальній площі 108 кв. м, 1 автомобіль, 2 господарчі будівлі повністю та покрівля та перекриття господарчої будівлі на площі 10 кв. м. До ліквідації пожеж від Головного управління залучалось 33 чоловіки особового складу та 7 одиниць техніки.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Донецькій області