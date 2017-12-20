На Київщині рятувальники деблокували водія з понівеченого автомобіля на залізничному переїзді. ВІДЕО

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До оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в селі Ходосівка на залізничному переїзді. На місце виклику було направлено черговий караул 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Чабани. По прибуттю рятувальниками встановлено, що автомобіль «Chevrolet Lacetti» переїжджав залізничний переїзд на заборонений знак світлофора та внаслідок цього був збитий електропотягом та протягнутий близько кілометра вздовж колій. Рятувальники деблокували водія з автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Автомобіль прийняли з колій залізнодорожнім краном та відновили рух потягів.

За матеріалами ГУ ДСНС України у Київській області