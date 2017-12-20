На Одещині поліція затримала чоловіка, який знаходився в розшуку. ВІДЕО

На Одещині поліція затримала чоловіка, який знаходився в розшуку. ВІДЕО

12:30 20.12.2017
  • На Одещині поліція затримала чоловіка, який знаходився в розшуку. ВІДЕО
  • На Одещині поліція затримала чоловіка, який знаходився в розшуку. ВІДЕО
  • На Одещині поліція затримала чоловіка, який знаходився в розшуку. ВІДЕО
Відео

По допомогу до поліції звернулася продавець магазину. Вона розповіла, що в приміщення торгівельного закладу увійшов чоловік, у якому вона впізнала постійного покупця, та, діставши ніж, почав вимагати гроші. Забравши зі столу 500 гривень, він вибіг з магазину та зник у невідомому напрямку. «На розшук злочинця був задіяний весь особовий склад відділу поліції, - розповідає начальник Ізмаїльського відділу поліції полковник поліції Роман Галкін. - Переглянувши записи з камер відео спостереження та поспілкувавшись із потерпілою, правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий за грабежі, крадіжки та шахрайство 36-річний чоловік. За скоєння тяжкого злочину зловмисник був оголошений в розшук. Завдяки кропіткій роботі поліцейських, його місцезнаходження було встановлено в лічені дні». Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Враховуючи тяжкість вчиненого злочину, особу підозрюваного та той факт, що, вчинивши злочин, зловмисник хотів сховатися від органів суду і слідства, судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене діяння підозрюваному загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідство триває.

За матеріалами Ізмаїльського відділу поліції в Одеській області

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